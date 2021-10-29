29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Tebrik töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aracına davet etti ve Külliye'ye birlikte geçtiler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

TÖREN TBMM BAŞKANI İLE BAŞLADI

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Tebriklerin kabulü, koronavirüs salgını nedeniyle maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ARACINA DAVET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aracına davet etti ve Külliye'ye birlikte geçtiler.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA