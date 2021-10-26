Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı! Amaçları neydi, ne hedeflediler?

Burada dikkat ederseniz İngiltere bu işe karışmadı. Avusturya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bu işe girişmediler. ABD bir kuvvet denemesi yaptı. Türkiye'nin ne yapacağını görmek istediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin egemenlik hakkına vurgu yaparak gerekli cevabı vermiştir.