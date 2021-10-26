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Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı! Amaçları neydi, ne hedeflediler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı! Amaçları neydi, ne hedeflediler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstenmeyen adam ilan edilecekler” talimatının ardından "Osman Kavala serbest kalsın" çağrısı yapan 10 büyükelçi geri adım attı. Peki süreçte Türkiye'nin tavrı nasıl etkili oldu? Büyükelçiler neden geri adım attı? Gelişmeleri Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sencer İmer A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Sencer İmer'in canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"10 büyükelçinin birlikte hareket edip Türkiye'de yargılanan bir kişi için çağrıda bulunmaları kabul edilemez. Bu iş ABD özelinde Biden'ın talimatıyla yapılmış bir iştir. Biden ABD'de iktidara gelemeden öncede Türkiye'de bir takım siyasi değişikliklerin olması gerektiğini ifade etmişti. ABD'nin arkasına takılına ülkeler bu işe kalkıştılar.

Burada dikkat ederseniz İngiltere bu işe karışmadı. Avusturya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bu işe girişmediler. ABD bir kuvvet denemesi yaptı. Türkiye'nin ne yapacağını görmek istediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin egemenlik hakkına vurgu yaparak gerekli cevabı vermiştir.

Bu tavır zamanında yapıldı. İstenmeyen kişi ilan edilecekleri sırada Kabine toplantısından hemen önce açıklamalar yaparak geri adım attılar. Yaptıkları işten geri döndüler ve dolaylı olarak özür dilediler. Eğer bu geri adım atmasalardı bir krize sebep olacaklardı."

Türkiye’nin tavrı geri adım attırdı! TÜRKİYE'NİN TAVRI GERİ ADIM ATTIRIDI!
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