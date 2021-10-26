ABD Yunanistan’a neden sevkiyat yapıyor? ABD’nin Dedeağaç’ta ne işi var?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

Türkiye merkezinde ve bölgemizde 20 günden beri birtakım gelişmeler oluyor. Bu çeşitli şekillerde yansımaya başlamıştı. Yunanistan ile ilgili gelişmeler vardı bu süreçte. Silahlanma, tatbikatlar ve gelişmeler yaşandı. Suriye ile ilgili hususlar yaşandı. Esad'ın ABD ile iş birliğine gitmeye çalışması PKK/YPG'yi desteklemesini izledik.

Süreçte Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'ye bakış açısını açıklaması ve benzeri birtakım açıklamalar yapıldı. 15-20 günlük süreç içerisinde enteresan gelişmeler yaşandı. Kavala meselesi ortaya çıktı. Casusluk meselesi ortaya çıktığında herkesin bir durması gerekiyor. Casusluk sadece bir kişi tarafından yapılmaz ve bunu da aklı olan herkes gayet iyi bilir. Bunun arkasında irtibatlı olduğu noktalar ortaya çıkar.

Bölgemizde ABD'nin bir faaliyeti söz konusu. Suriye'den Balkanlara kadar bunu görüyoruz. Bunu 2013 yılında ABD, Yunanistan ve İsrail'in yaptığı anlaşmaya bağlıyorum. O tarihten itibaren birçok şey değişti. Yunanistan boyundan büyük işlere kalkıştı. Coğrafyasını koruyamıyor, nüfusuyla ekonomisiyle ve teknolojisiyle bunu başaramıyor. Ada sahanlığını genişletmek isteyen Yunanistan buraları kontrol edemiyor.