CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçi grevi! İşçilerden sıfır zam tepkisi
CHP tarafından yönetilen Bakırköy Belediyesi’nde sular durulmuyor. Belediye-iş sendikasında örgütlü Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin "sıfır zam" teklifi vermesinin ardından greve başladı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
CHP'li Bakırköy Belediyesi ile Belediye İşçi Sendikası arasında 2020 yılından beri yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı ve haliyle işçiler greve gitti.
İşçiler Bakırköy Belediyesi yönetiminin "sıfır zam" teklif ettiğini belirtti. Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasının önünden işçiler greve başladıklarını duyurdular.
Belediye İş Sendikası yaptığı açıklamada "Toplu sözleşme sürecinin bir an önce bitmesi için biz emekçiler elimizden geleni yaptık. Sendikanın iyi niyetli tutumuna rağmen Belediye yönetimi sıfır zaman önerdi." İfadelerine yer verdi.
Grev olayı Bakırköy Belediyesi tarafından yaşanan ilk olay değil. Geçtiğimiz haftalarda Bakırköy Meydan'dan kurulan grev çadırında 3 yıldır yapılmayan toplu sözleşme hakları için 56 gündür hak arayışı sürdüren işçilerde vardı.
İşçiler dayanışma çağrısında bulunuyor. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan sendika üyesi çalışanlar 2020-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin tüm gayretlere rağmen iş verenin katı ve uzlaşma tutumu kaynaklı anlaşmaya varılamadı.
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