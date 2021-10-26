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İsrail Müslüman mezarlıklarını yıktı! Saldırıya diren Filistinli anne A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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İsrail Müslüman mezarlıklarını yıktı! Saldırıya diren Filistinli anne A Haber’e konuştu

İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yer alan Müslüman mezarlığını parka dönüştürmek için çalışmalara başladı. Mescid'i Aksa'nın doğu surlarının dibinde yer alan mezarlığa makineleri ile girilerek kazı çalışması yapıldı. Duruma tepki gösteren Filistinliler ise İsrail güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırıya karşı direnen Filistinli anne ise o anları A Haber’e anlattı.

İşgalci İsrail yönetimi Müslüman mezarlıklarını yıkmak istedi. Ailesine ait mezarlığı bırakmak istemeyen Filistinli kadın İsrail polisi tarafından zorla uzaklaştırılmaya çalışıldı.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırdı. Evlerine bomba yağdırdı. Yetmedi Müslüman mezarlıklarını hedef aldı.

İsrail yönetimi son olarak işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Yusufiye Mezarlığı'nı parka dönüştürmek için çalışmalara başladı. Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman mezarlığına makineleri ile girildi. Kazı çalışması yapıldı.

Bu sırada çalışmalara tepki gösteren Filistinliler İsrail güçleri tarafından bölgeden yaka paça uzaklaştırıldı. İsrail polisi eşliğinde Müslüman mezarlığındaki kazı işlemini gerçekleştiren görevliler mezarlığın bir kısmını da demir koruluklar ile kapattı.

Diğer yandan Fanatik yandan fanatik Yahudiler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasındaki 148 fanatik Yahudi Harem_i Şerif'e girdi. Baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor.

İsrail güçlerine direnen Filistinli anne Umma Alaa, "İsrail güçleri burada mezarlığı tahrip ediyor. Erkeklerin içeri girmesine izin vermiyor. Mezarları kazıyorlar. Oğlunun mezarını bekleyen kadını oradan çıkardılar. Bu mezarlık 1964'ten beri burada. Burada çok farklı coğrafyadan insanların mezarlıkları var. İsrail bu mezarlıkların üzerine bir müze ve park yapmayı planlıyor." dedi.

Umma Alaa, "İsrail güçleri bu tarihi mezarlığı yok etmeye çalışıyorlar. Bazı yerlere de özellikle toprak örtüyorlar ki bu vahşetini örtsün diye. Biz de onları engellemek için uğraşıyoruz. Burada anneler ölen çocuklarının mezarını korumak için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Müslüman mezarlıklarını yıktı! İSRAİL MÜSLÜMAN MEZARLIKLARINI YIKTI!

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