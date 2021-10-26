İsrail Müslüman mezarlıklarını yıktı! Saldırıya diren Filistinli anne A Haber’e konuştu

Umma Alaa, "İsrail güçleri bu tarihi mezarlığı yok etmeye çalışıyorlar. Bazı yerlere de özellikle toprak örtüyorlar ki bu vahşetini örtsün diye. Biz de onları engellemek için uğraşıyoruz. Burada anneler ölen çocuklarının mezarını korumak için mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.

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