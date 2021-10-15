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“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? A Haber'de anlattı: Derinlerde çok daha gizli amaçları var

A Haber
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Giriş: 15.10.2021 09:53
Son dakika haberi... "Siyasi suikast" sözü kaosa mı hazırlık? CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi? Perde arkası ne? Muhalefet biten "Kürt sorununu" neden yeniden tartışmaya açtı? CHP'nin KHK'lılara destek sözü ne anlama geliyor? Af vaadinin arka bahçesi FETÖ mü? Parlamenter sistem ısrarları neden? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu.
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne? "SİYASİ SUİKAST" SÖZÜNÜN PERDE ARKASI NE?
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“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
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