15 Ekim 2021, Cuma
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Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiası! Savcılık Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağıracak mı?
Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına soruşturma başlatıldı. Peki muhalefet savcının davetine icabet edecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu soruşturmada bildiklerini anlatacak mı? İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.