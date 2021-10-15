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Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiası! Savcılık Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağıracak mı?

A Haber
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Giriş: 15.10.2021 12:41
Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına soruşturma başlatıldı. Peki muhalefet savcının davetine icabet edecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu soruşturmada bildiklerini anlatacak mı? İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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