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Son dakika: Rus drone’u düşürüldü! A Haber sıcak bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Son dakika: Rus drone’u düşürüldü! A Haber sıcak bölgede

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde Rus drone'u düşürüldü. Bölgede son durum ne? YPG'nin bölgedeki yeni planı ne? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı.

Suriye'nin kuzey bölgesinde Rus drone'u düşürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

BÖLGEDE ELLER TETİKTE

Geçgel, "Rusya üzerinden günaşırı drone havalanıyordu. Bulunduğumuz noktaya gelerek gözetleme yapıyorlardı. Bölgede hendek kazmaya devam ediyorlar. Geride bıraktığımız dakikalarda bu noktayı gözetlerken Rusya'ya ait drone düşürüldü. Kahraman Mehmetçik bölgede eller tetikte operasyon talimatı bekliyor. Teröristlerin attığı her adım termal kameralarla izleniyor." ifadelerini kullandı.

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

YPG/PKK'lı teröristler Şeyh İsa Köyü'nde tüneller kazdı. Tünellerin içine Afrin'de olduğu gibi Fransızlardan gelen beton bloklar yerleştirildi. Teröristler hendeklerle bölgeyi kuşatırken, sivilleri çıkardıkları evleri de karargah yaptı.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Betonların üzerine gözetleme kuleleri de yapan teröristler, sokaklarda araçlarla devriye atıyor. A Haber bölgeye gönderdiği drone ile hareketliliği görüntülemişti. Mehmetçik gece yarısı termal kameralar ile saniye saniye bölgeyi izliyor. Dün gece bir sızma girişiminin püskürtüldü.

A Haber ekibi sıcak bölgede gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Rus drone’u düşürüldü RUS DRONE'U DÜŞÜRÜLDÜ

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