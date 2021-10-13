Son dakika: Rus drone’u düşürüldü! A Haber sıcak bölgede

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

YPG/PKK'lı teröristler Şeyh İsa Köyü'nde tüneller kazdı. Tünellerin içine Afrin'de olduğu gibi Fransızlardan gelen beton bloklar yerleştirildi. Teröristler hendeklerle bölgeyi kuşatırken, sivilleri çıkardıkları evleri de karargah yaptı.