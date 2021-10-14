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Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede

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Giriş: 14.10.2021 12:17
Son dakika haberi... YPG/PKK terör örgütü Suriye'de güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Peki Suriye'de yeni bir harekat olacak mı? Tel Rıfat bölgesi neden önemli? Saldırıların merkezinde neden Tel Rıfat var? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? TEL RIFAT'A OPERASYON NE ZAMAN?
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Tel Rıfat’a operasyon ne zaman?
Tel Rıfat’a operasyon ne zaman?
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