ABD’nin skandal kararının arkasında kimler var? Canlı yayında çarpıcı sözler: FETÖ ve Gülen kahpesinin adamları...

"TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE"

Bu çok vahim çok küstahça bir karardır. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılması noktasında bir teklifi kabul edildiğini öğrendik. Bu sadece aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ni veya Ülkü Ocakları mensuplarını ilgilendiren değil bu Türkiye'de anayasa ve mevzuat çerçevesinde kurulan ve dünden bugüne faaliyetleri gençliğimizin doğru bir şekilde ahlaklı, başarılı ve tertemiz bir şekilde yetişmesini milli manevi değerler çerçevesinde memlekete hizmet eden fertler olarak yetişmesini arzulayan bir vakfı töhmet altına alınması ve Türkiye'nin özellikle iç işlerine müdahale olarak değerlendirilebilecek bir mesele olarak görülmesi gerekir.