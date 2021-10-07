FOX TV’nin 6-8 Ekim skandalına sert tepki: ABD’nin desteğiyle Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar! Bu ülkenin düşmanlığını üstlenenler faaliyetlerinden vazgeçmiyor

6-8 EKİM OLAYLARIYLA BİTMEDİ

Bunun sonucunda 35 ilde halkı sokağa döktüler. 37 vatandaşımızı kaybettik. Sembol isim Yasin Börü kurban eti dağıtırken vahşice linç edildi. Yapılanlar aslında bunların nasıl bu ülkenin değerlerine bu ülkenin gençlerine insanına varlığına kin ve nefret dolu olduğunu göstermektedir. Unutulması mümkün değildir.

6-8 Ekim Olayları ile iş bitmedi arkasından çukur kazma siyasetini başlattılar yine PKK'nın emriyle. Hamdolsun bunların hepsinin üstesinden geldik. Arkasından da Suriye'de ordumuzu Fransız çimentolarıyla yaptıkları tahkimlerde savunma mevzilerinde karşılayıp bizi oraya gömmeyi düşündüler. İHA-SİHA'larımızla o düşüncelerini yerle bir ettik.