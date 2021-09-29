SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi

Sözcü Tanju Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, 'Bozkurtlar/Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer almasının esefle karşılandığını bildirdi.

Bilgiç, böyle bir talebin kabul görmüş olmasının üzüntü ve endişe verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Yasa'nın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresi'nin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir. Türkiye karşıtı lobilerin bu tarz girişimlerinin önce Avrupa'da şimdi de ABD'de bazı çevrelerce sahip çıkılmaya çalışılan bu son örneği her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez. Beklentimiz, bu izansız talebin Yasa'nın Kongre'de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD'deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır."

ABD ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI : ÜLKÜCÜLERİ HEDEF ALAN MADDENİN ARKASINDA FETÖ VAR

ABD Ülkü Ocakları Başkanı Yiğiter, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve içinde Ülkü Ocakları'nı hedef alan bir maddenin de yer aldığı yasa tasarısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yiğiter, Ülkü Ocakları'nın "terör örgütü olup olmadığının araştırılması" maddesini tasarıya ekleten Demokrat vekil Dina Titus'un, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'le çevrim içi toplantı yaptığı görüntülere ulaştıklarını söyledi.

ABD Ülkü Ocaklarının sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta, söz konusu maddeyi ekleten Titus'un, zamanının çoğunu Türkiye aleyhinde propaganda yapmaya ayıran FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter ile toplantı yaptığı görüldü.

Yiğiter, açıklamasında, "Ülkü Ocakları'nı terör listesine almak için maddeyi sunan Titus'un kimlerle iş birliği halinde olduğu ispat edilmiş oldu. Türk'e hasım kesimlerin şahsıma ve Ülkü Ocakları'na karşı başlattıkları karalama ve iftira kampanyası şüphesiz bertaraf edilecektir." dedi.

"ARAŞTIRMA SONUCUNDA KONGRE BİZE TEŞEKKÜR EDECEKTİR"

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda atfedilen suçlamaların Ülkü Ocakları ile hiçbir alakasının olmadığını belirten Yiğiter, yapılacak soruşturmadan çekinmediklerini ve saklayacak bir faaliyetleri olmadığını belirtti.

Yiğiter, "Rapor şayet siyasi sonuç güdülerek yazılmaz ise ABD Kongre üyeleri bize teşekkür edecektir. Bugüne kadar Amerika'da yaptığımız faaliyetlerde kanun dışı bir olay ile bir kez dahi anılmadık. Dahası, Kovid-19 salgını sürecinde yardım kampanyalarına dahil olup, etnik köken gözetmeksizin ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Haklarında başlatılan soruşturmanın amacının "Türkiye'nin iç siyasetine müdahale" olduğunu savunan Yiğiter, tasarıya eklenen maddenin perde arkasında FETÖ'nün olduğu düşüncesini şu sözlerle aktardı:

"Tasarıya öncülük eden Ermeni lobisi gibi görünse de bize ezelden düşman malum kesimin oynadığı etkin rolü görüyoruz. Milliyetçi Ülkücü Hareketi zan altında bırakarak, Türkiye iç siyasetine müdahale etme gayretini okuyoruz. Bizi çok iyi tanıyan Türk'e hasım kesim bilsin ki ne davamızdan vazgeçeriz, ne de vatanımızdan. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde, soydaşlarımızın hizmetinde, başı dik, alnı açık bir şekilde var olmaya devam edecektir. Amerikan anayasası ve kanunları çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarıyla ilgili tepkisini dile getirmiş, "ABD'nin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2022 Savunma Bütçe tasarısının olduğu haliyle Senato'dan da geçmesi ve Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor.