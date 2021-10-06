CHP neden "Kürt sorunu" tartışması yapıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! Algı peşindeler
Son dakika haberi... 6-8 Ekim provokasyonunda neler yaşandı? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? CHP “Kürt sorunu” tartışmasıyla neyi amaçlıyor? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Yeni veri düzenlemesi ile esnaf ne kazanacak? Esnafa hangi kolaylıklar sağlanacak? AK Parti Ağrı Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programına konuk oldu. Çelebi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bugün, 6-8 Ekim provokasyonu'nun 7. yıl dönümü. HDP'nin çağrısıyla terör örgütü PKK ile yandaşları bir provokasyona imza atmıştı. 35 il ve 96 ilçedeki saldırılarda ikisi polis 37 kişi şehit oldu. HDP eliyle Türkiye sınırında terör devleti kurma çabasına girişildi. Peki 6-8 Ekim provokasyonunda neler yaşandı? Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarını nasıl kışkırttı? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? CHP "Kürt sorunu" ile HDP'yi neden hedef gösterdi? Tartışmanın amacı ne? Muhalefet biten "Kürt sorunu"nu neden yeniden tartışmaya açtı?
Aynı zamanda muhalefet parlamenter sistem tartışmasıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor?Parlamenter sistem ne kaybettirdi?
Öte yandan 64 maddelik vergi paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'da. Teklifin ilk 25 maddesi kabul edildi. Peki yeni vergi düzenlemesi ile esnaf ne kazanacak? Esnafa hangi kolaylıklar sağlanacak?
AK Parti Ağrı Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
6-8 EKİM PROVOKASYONU
Yasin Börü'ye Allah gani gani rahmet eylesin vefat etti ve onlarca insan vahşice öldürüldü şehit edildi. Burada onların ailelerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu devlet ebedi bir devlettir. Selçuklu ve Osmanlı her dönemde bu topraklara hakim olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti de kurulduğu günden bugüne kadar kendi toprağına kendi milletine sahip çıkmıştır. Her sıkıntının de üzerinden geçmiştir.
"İHA - SİHA'LARIMIZ KEKLİK GİBİ AVLIYOR"
PKK artık bizim bölgelerimizde yok. En büyük aktiviteyi daha yaptık sadece yurt içerisinde olan PKK veya terörün yandaşları değil dünyanın neresinde olursa olsun bugün askerlerimiz onların enselerinde. İHA'larımız SİHA'larımız başlarını çıkardığı gibi keklik gibi onları avlıyoruz. Dolayısıyla 'Kobani Olayları' dediğimiz bu bir kalkışmaydı ama devletin kolluk kuvvetleri bunların üzerinden geldi. İkinci bir kalkışma daha oldu o da 'Hendek'ti. Devlet devletliğini gösterdi üzerinden gelindi. Bundan sonra da bu tür terör olayları olduğu zaman devletin karşısında gereken cevapları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın.
DEMİRTAŞ 6-8 EKİM OLAYLARINI NASIL KIŞKIRTTI?
HDP ben bölgede siyaset yapıyorum diyor. Eğer HDP siyaset yapsaydı gece yatağında uyuyan polis memurları hamile olan eşleri ile yürürken enselerinde kimseyi vurdurmazlardı çünkü bunlar insan. Eğer HDP siyaset yapsaydı o tarihlerde örgüt kurmaya kalkmazlardı. O tarihlerde ben bir özyönetim kuracağım diye ayrı bir devlet ırkçılığına gitmezdi. 2016'da özellikle hendekler ve sokaklarda insanları şehit etmezdi.
CHP LİDERİ GERİDEN GELİYOR
CHP lideri 'Kürt sorunu'nu HDP ile birlikte çözeceğiz diyor ama anladığım kadarıyla tarihte biraz geriden geliyor. Çünkü onların şu an konuştuğunu AK Parti, Tayyip Erdoğan ve ekibiyle birlikte yıllar öncesinde yaptı çözüm sürecini getirdi. Bu ülkede hiç konuşulmayanları AK Parti getirdi. Şu anda ben canlı yayında sizinle Kürtçe konuşsam bir sıkıntı var mı? Eskiden TBMM kürsüsünde milletvekili Kürtçe bir şey telaffuz edemezdi. Onlar geçmişte yaşıyor. Biz geçmişi bıraktık geleceğe bakıyoruz.
HDP KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ Mİ?
Asla böyle bir şey yok. Eğer milletin oyuyla geliyorsa milletin söylemiş olduğu sorunları TBMM'de çözmesi lazım. Ama bu yetkiyi Kandil'e veya İmralı'ya atıyorsa yetki falan yok sadece piyondur. Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça her vatandaşın sorumlusu bu devlettir ve şuandaki merkezi hükümettir, AK Parti'dir.
PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASI
Deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla parlamenter dediler başarılı olamadılar. Başkanlık sistemi dediler başarılı olamadılar. Bunlar ne yaparlarsa başarısız oldukları için dün plan bütçede güzel bir cümle geçti 'iklim sendromu' bana göre muhalefet de şuanda bir iklim sendromu yaşıyor. Elini neye atarsa ellerinde kalıyor.
"BUNLARA KARNIMIZ TOK"
Bunlar sadece üst aklın kendilerine vermiş olduğu bazı direktifler var bununla birlikte yürüyorlar. Bir araya gelemiyorlar ama bir algı peşindeler. Mesele suni gündem oluşturmak, bizim bunlara karnımız tok.
ESNAFA HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK?
850.000 esnafımıza yaklaşık olarak vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Sosyal medya paylaşımlarından gelir elde edenleri stopaj usulü vergilendireceğiz. Tarımsal destek ödemeleri gelir vergisinde istisna tutuluyor. Geçici vergide 4. dönem geçici vergi beyanını kaldırıyoruz. Uyumlu mükellef şartlarını getiriyoruz iyileştiriyoruz. Türkiye Dijital Vergi Dairesi kuruluyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına tebligat sürecini kısaltıyoruz. İlanen tebligat internet sitesinde de yapılabilecek. Mükelleflerin bildirime dayalı yükümlüklerini hafifletiyoruz. Elektronik defterde tasdik konusunda açıklık getiriyoruz. Yeminli mali müşavir raporunun belirlenen sürede ibraz edilmemesi halinde mükelleflere tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük ek süre verilmesi ve raporun bu sürede verilmesini öngörüyoruz.
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