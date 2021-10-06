CHP neden "Kürt sorunu" tartışması yapıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! Algı peşindeler

"İHA - SİHA'LARIMIZ KEKLİK GİBİ AVLIYOR"

PKK artık bizim bölgelerimizde yok. En büyük aktiviteyi daha yaptık sadece yurt içerisinde olan PKK veya terörün yandaşları değil dünyanın neresinde olursa olsun bugün askerlerimiz onların enselerinde. İHA'larımız SİHA'larımız başlarını çıkardığı gibi keklik gibi onları avlıyoruz. Dolayısıyla 'Kobani Olayları' dediğimiz bu bir kalkışmaydı ama devletin kolluk kuvvetleri bunların üzerinden geldi. İkinci bir kalkışma daha oldu o da 'Hendek'ti. Devlet devletliğini gösterdi üzerinden gelindi. Bundan sonra da bu tür terör olayları olduğu zaman devletin karşısında gereken cevapları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın.