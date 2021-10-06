RTÜK’ten FOX yayınına katılan Başak Demirtaş’ın sözlerine ilişkin son dakika kararı! İnceleme başlatıldı

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KÜÇÜKKAYA ÇOK ÜZGÜN: "MAVİ GÖKYÜZÜNDEN UZAK"

Küçükkaya, terörist Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı.

6-7 EKİM OLAYLARI NEDİR?

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 7 yıl geçti.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.