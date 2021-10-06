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RTÜK'ten FOX yayınına katılan Başak Demirtaş'ın sözlerine ilişkin son dakika kararı! İnceleme başlatıldı

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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RTÜK’ten FOX yayınına katılan Başak Demirtaş’ın sözlerine ilişkin son dakika kararı! İnceleme başlatıldı

HDP'nin çağrısı sonrası 6-8 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleşen PKK yandaşlarının saldırısı sonrasında aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti. Hafızalara acı bir şekilde kazanan bu olayın yıldönümünde ABD'nin Türkiye'deki medya tetikçisi FOX TV, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı canlı yayında konuk etti. İsmail Küçükkaya ve terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın güzellemeleri ve hükümete yönelik suçlayıcı ifadeleri son derece tepki çekti. Tepkiler sonrasında harekete geçen RTÜK tarafından yapılan açıklamada "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

6-8 Ekim olaylarının üzerinden geçen 7 yılın ardından bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya, terör soruşturması nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti.

CANLI YAYINDA GÜZELLEMELER YAPTI

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KÜÇÜKKAYA ÇOK ÜZGÜN: "MAVİ GÖKYÜZÜNDEN UZAK"

Küçükkaya, terörist Demirtaş için "Hayatının kıymetli bir 5 yılı... Eşinden, kızlarından, annesinden, babasından, sevdiklerinden, mavi gökyüzünün altında olmaktan uzakta" gibi ifadeler kullandı.

6-7 EKİM OLAYLARI NEDİR?

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 7 yıl geçti.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI DA HAYATINI KAYBETTİ

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

O DÖNEM 386 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ'A TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında 20 Eylül 2019'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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