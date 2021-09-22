Fahiş fiyata karşı eylem planı! 6 aksiyon yürürlüğe girecek
Türkiye’nin fahiş fiyata karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın cebindeki paraya göz diken fırsatçılara karşı hallerde ve marketlerde denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Bunun yanı sıra fahiş fiyata karşı eylem planı hazırlandı ve 6 aksiyon yürürlüğe girecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Erdem değerlendirdi.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Erdem'in açıklamaları:
Polisiye tedbirler ve denetimler sürüyor ve bunların yapılması çok önemli ancak burada yapısal sorun olduğunu söylemiştik. Tarladan çatala gelen kadar bazı yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Soğuk zincir ve hal yasası bu noktada çok önemli.
Meyve sebzenin yanında paketli gıdalarda ciddi denetimlerin yapılması lazım. Bunlarda gramaj oyunları yapıyorlar. Aynı ürün aynı paket ama gramajlarla oynuyorlar. Böyle gizli zamlar oluyor bunun önüne geçilmesi lazım.
Yürürlüğe girecek eylem ile üretici korunacak, alıcı korunacak. Çünkü siz ne üreteceğinizi ne satacağınız ve kaçtan vereceğinizi bilirsiniz hesabınızı ona göre yapacaksınız.
Eylem planı ile önceden tedbirler alınacak, kuraklık mı var ona göre aksiyon gösterilecek. Fahiş bir fiyatlama mı görüldü ona göre aksiyon alınabilecek.
FAHİŞ FİYATA KARŞI EYLEM PLANI! 6 AKSİYON YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
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