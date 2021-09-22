Fahiş fiyata karşı eylem planı! 6 aksiyon yürürlüğe girecek

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Erdem'in açıklamaları:

Polisiye tedbirler ve denetimler sürüyor ve bunların yapılması çok önemli ancak burada yapısal sorun olduğunu söylemiştik. Tarladan çatala gelen kadar bazı yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Soğuk zincir ve hal yasası bu noktada çok önemli.