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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Çalışmanın 3 önemli ayağı olacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 16:02
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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Geçtiğimiz yılda bu fahiş fiyat artışlarını çok konuştuk. Hukuka ve adalete dayanmayan ticaret ahlakına dayanmayan aynı zaman haklı gerekçelere de dayanmayan bu fiyat artışları geçen yıl çok konuştuk. Bu yıl bunlarını olmamasını ümit ediyorduk ama maalesef yine aynı durum ortaya çıktı.

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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Enflasyon şu anda yüzde 19 civarında ama gıda enflasyonu yüzde 29 civarlarında seyrediyor. Bu sadece ülkemizde değil dünyada da böyle bir durum var.

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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Şu anda girdi enflasyonu yüzde 40'ları geçmiş durumda. Pandemiyi gözardı ederek içinden geçtiğimiz durumu açıklama çok zor açıkçası.

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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Pandemi bize bazı konularda önemli dersler verdi. Dünyada gıda tedariğini elinde tutan ve bir elin parmaklarını geçmeyecek dev firmalar var. Bunlar farklı ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösteren ama 4 tane dünya devi firma var.

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Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Bunlar bu dönemde normalar karlarının üzerine 4 trilyon dolar para kazandılar. Bunun için haklı bir durumda ortada yoktu.