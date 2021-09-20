Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?

Geçtiğimiz yılda bu fahiş fiyat artışlarını çok konuştuk. Hukuka ve adalete dayanmayan ticaret ahlakına dayanmayan aynı zaman haklı gerekçelere de dayanmayan bu fiyat artışları geçen yıl çok konuştuk. Bu yıl bunlarını olmamasını ümit ediyorduk ama maalesef yine aynı durum ortaya çıktı.