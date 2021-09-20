20 Eylül 2021, Pazartesi
Fahiş fiyatla mücadele | Hal yasası ne getirecek? Fiyatlar aşağı nasıl çekilecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Çalışmanın 3 önemli ayağı olacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 16:02
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20