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11 Eylül saldırılarının 20. yılı! 11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?

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Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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11 Eylül saldırılarının 20. yılı! 11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?

Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Peki 11 Eylül sonrasında özellikle Orta Doğu'da neler değişti? 11 Eylül saldırıları kurgu muydu? 11 Eylül saldırılarının arka planında ne var? Saldırı sonrası neler değişti? Gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları:

"11 Eylül'ün bilinmezlerini ve arka planın çok konuştuk tartıştık. 91 yılında Rusya'nın çöküşü ve dünyanın iki kutbunun tek kutba dönüşmesi ve ABD bütün dünya coğrafyasını ele geçirmek üzere hamleler yapmaya başladı.

Yine 91 yılında kitle imha silahları yalanı ile Körfez'in işgali ardından yaşanan kanlı süreç ve ikiz kuleler hadisesi yaşandı. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hadiselerdir.

Amaç emperyalist sistemin dünyayı ele geçirme siyaseti. Bunlar gayeleri tek bayraklı tek devletli tek dilli ten dinli hata ve hatta tek cinsiyetli bir evren yaratmak. İşte bu amaçla yola çıktılar ve bunda ciddi başarılar elde ettiler.

Bu önemli amaca hizmet eden olaylardan biri de ikiz kule hadiseleridir. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristler Suudi Arabistan ve Lübnan kökenli ama işgal Afganistan'da gerçekleşti.

Çökmüş Rusya'yı bloke etmek ve Çin'i dengelemek için Afganistan seçildi. Orta Doğu özellikle bu yapıların hedefi durumunda. Rusya'nın en büyük korkusu Batı'da Polonya Güney'de Afganistan Doğu'da Mançurya. Buraları Rusya özellikle hassas noktalar olarak görüyor.

Amerika hedefleri için bu coğrafyada kendine kalıcı bir üs yaratmak istedi. İşte bu niyetle Afganistan seçildi ve ona göre harekete geçildi. Yapılan saldırılarda bu hamlelerin bahanesini oluşturdu."

11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu? 11 EYLÜL 2001'DE ABD'DE NE OLDU?
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