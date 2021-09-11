11 Eylül saldırılarının 20. yılı! 11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?

Amerika hedefleri için bu coğrafyada kendine kalıcı bir üs yaratmak istedi. İşte bu niyetle Afganistan seçildi ve ona göre harekete geçildi. Yapılan saldırılarda bu hamlelerin bahanesini oluşturdu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN