11 Eylül saldırılarının 20. yılı! 11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?
Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Peki 11 Eylül sonrasında özellikle Orta Doğu'da neler değişti? 11 Eylül saldırıları kurgu muydu? 11 Eylül saldırılarının arka planında ne var? Saldırı sonrası neler değişti? Gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Yine 91 yılında kitle imha silahları yalanı ile Körfez'in işgali ardından yaşanan kanlı süreç ve ikiz kuleler hadisesi yaşandı. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı hadiselerdir.
Amaç emperyalist sistemin dünyayı ele geçirme siyaseti. Bunlar gayeleri tek bayraklı tek devletli tek dilli ten dinli hata ve hatta tek cinsiyetli bir evren yaratmak. İşte bu amaçla yola çıktılar ve bunda ciddi başarılar elde ettiler.
Bu önemli amaca hizmet eden olaylardan biri de ikiz kule hadiseleridir. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristler Suudi Arabistan ve Lübnan kökenli ama işgal Afganistan'da gerçekleşti.
Amerika hedefleri için bu coğrafyada kendine kalıcı bir üs yaratmak istedi. İşte bu niyetle Afganistan seçildi ve ona göre harekete geçildi. Yapılan saldırılarda bu hamlelerin bahanesini oluşturdu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Merkez Bankası İstanbul ve Ankara'ya KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2021 MB başvuru şartları ve sınav tarihi...
- Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?