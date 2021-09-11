Otogarda HES kodsuz bilet satışı! O anlar A Haber kamerasında

Başka birinin HES kodunun, bilet satılan kişiye aitmiş gibi gösterilmesi de bunlardan biri. "Çevirme oluyor mu? Yakalanır mıyız" diye sorulduğunda alınan cevap hem ilginç hem de düşündürücüydü.

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