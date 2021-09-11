Otogarda HES kodsuz bilet satışı! O anlar A Haber kamerasında
Salgında normalleşme süreci başlayınca bir takım tedbirler de alınmıştı. Ancak İstanbul Otogarı'nda HES kodsuz bilet satışı yapıldığı ortaya çıktı. A anlar A Haber kameralarına yansıdı.
A Haber ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Alınan ihbara göre otogarda bazı firmalar HES Kodu olmadan yolculara bilet satışı yapılıyordu. A Haber ekipleri bu anları kameraya aldı.
Salgında normalleşme süreciyle birlikte bazı tedbirler alındı, ancak ihmaller çok geçmeden başladı. İşte bunlardan biri de şehirlerarası seyahatlerde de HES Kodu kullanılmasıydı.
Ancak İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda HES Kodu olmadan bilet satışı yapıldığı İhbarı üzerine A Haber bölgeye gitti. Kameraya yansıyan ses ve görüntüler tedirgin etti.
Ve ekiplerin ilk girdiği firmadaki çalışan önce sorguladı gerçekten bilet aradıklarında emin olunca da yöntemleri tek tek sıraladı.
Başka birinin HES kodunun, bilet satılan kişiye aitmiş gibi gösterilmesi de bunlardan biri. "Çevirme oluyor mu? Yakalanır mıyız" diye sorulduğunda alınan cevap hem ilginç hem de düşündürücüydü.
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