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İzmir’de açık kanalizasyon krizi! Tehlike saçan duruma vatandaş tepkili

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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İzmir’de açık kanalizasyon krizi! Tehlike saçan duruma vatandaş tepkili

Son dakika haberine göre... İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi’ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan etti. Kanalizasyonlar sağlık açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Sefer Ayçe'nin canlı yayında aktardıkları:

21. yüzyılda gerçekten İzmir'e yakışan bir durum ortada. Burada İzmir'in suyu da tehlike altında ve burası baraj havzasına çok yakın bir yerde. Vatandaşlar buraya hizmet gelmediği için kendi imkanlarıyla kanalizasyon yapmış durumda.

Gaziemir Belediyesi şu ana kadar buraya bir hizmet getirmedi. Ama faturalara bakıldığında katı atık bedeli alınıyor ve bu hizmetin buraya gelmesi gerekir.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşın söyledikleri:

İnanılır gibi değil Gaziemir İzmir'in metropol ilçelerinden bir tanesi. Bu görüntü insanımıza verilen değeri gösteriyor. İnsanlarımız burada adeta Orta Çağ gibi yaşamlarını sürdürüyorlar.

Hiçbir altyapı ve belediye hizmetinden faydalanmıyorlar. İnsana verdikleri değer bu. Bunun hiçbir açıklaması yok. Hepsinin tapuları olmasına rağmen hiçbir altyapı hizmetinden faydalanamıyorlar.

Burası bir baraj havzası içerisinde yer almasına rağmen ve hiçbir açık kanalizasyon olmaması gerekirken vatandaşlarımız kendi sorunlarını çözmek için ürettikleri çözüm bu.

A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler

İzmir’de açık kanalizasyon krizi! İZMİR'DE AÇIK KANALİZASYON KRİZİ!
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