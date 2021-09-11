İzmir’de açık kanalizasyon krizi! Tehlike saçan duruma vatandaş tepkili

Sefer Ayçe'nin canlı yayında aktardıkları:

21. yüzyılda gerçekten İzmir'e yakışan bir durum ortada. Burada İzmir'in suyu da tehlike altında ve burası baraj havzasına çok yakın bir yerde. Vatandaşlar buraya hizmet gelmediği için kendi imkanlarıyla kanalizasyon yapmış durumda.