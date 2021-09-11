İzmir’de açık kanalizasyon krizi! Tehlike saçan duruma vatandaş tepkili
Son dakika haberine göre... İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi’ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan etti. Kanalizasyonlar sağlık açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Sefer Ayçe'nin canlı yayında aktardıkları:
21. yüzyılda gerçekten İzmir'e yakışan bir durum ortada. Burada İzmir'in suyu da tehlike altında ve burası baraj havzasına çok yakın bir yerde. Vatandaşlar buraya hizmet gelmediği için kendi imkanlarıyla kanalizasyon yapmış durumda.
Gaziemir Belediyesi şu ana kadar buraya bir hizmet getirmedi. Ama faturalara bakıldığında katı atık bedeli alınıyor ve bu hizmetin buraya gelmesi gerekir.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşın söyledikleri:
İnanılır gibi değil Gaziemir İzmir'in metropol ilçelerinden bir tanesi. Bu görüntü insanımıza verilen değeri gösteriyor. İnsanlarımız burada adeta Orta Çağ gibi yaşamlarını sürdürüyorlar.
Hiçbir altyapı ve belediye hizmetinden faydalanmıyorlar. İnsana verdikleri değer bu. Bunun hiçbir açıklaması yok. Hepsinin tapuları olmasına rağmen hiçbir altyapı hizmetinden faydalanamıyorlar.
Burası bir baraj havzası içerisinde yer almasına rağmen ve hiçbir açık kanalizasyon olmaması gerekirken vatandaşlarımız kendi sorunlarını çözmek için ürettikleri çözüm bu.
A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber'e ekranlarına yansıyan görüntüler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, ne zaman yatırılacak?
- YKS ek kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar...
- MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 2021 branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?
- Merkez Bankası İstanbul ve Ankara'ya KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2021 MB başvuru şartları ve sınav tarihi...
- Süreç başlıyor... VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?