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Kocaeli'de TEKNOFEST heyecanı | Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar! Dikkat çeken AKINCI mesajı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Kocaeli’de TEKNOFEST heyecanı | Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar! Dikkat çeken AKINCI mesajı

Kocaeli'de TEKNOFEST elektrikli araç yarışları heyecanı başlıyor. Yarışlara katılacak olan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber muhabiri Hakan Süer'e özel açıklamalarda bulundu.

Tüm Türkiye'nin ilgisini çeken TENOFEST heyecanı başlıyor. Elektrikli araç yarışları başladı. Yarışa birbirinden ilginç araçlar katılıyor. Bu kategoride 36 yarışmacı var. 100'ün üzerinde bir başvuru vardı elemelerden sonra bu rakam 36 oldu.

Kuzey Kıbrıs'tan yarışma katılan ve A Haber'e konuşan takım, "Bu yarışmada oldukça iddialıyız. Aracımız 3 KW bir HUB motora sahip." ifadelerini kullandılar.

Sakarya'dan yarışmaya katılan takım, "SUV modelinde bir araç tasarladık. Konforu çok yükse bir araçtır." diye konuştular.

Yarışmalara 36 lise takımı katılıyor. Araçların son bakımları yapılıyor ve süslemeleri yapılıyor.

Yarışma alanında A Haber mikrofonuna konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, "Bu sene TUBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara lise öğrencilerimiz de katıldı. İlk defa katılıyorlar. TEKNOFEST böyle bir mevsim gibi geliyor ve hepimizi coşturuyor." dedi.

Bayraktar, "TUBİTAK bu yarışmamızı 17 yıldır düzenliyor. Bu yıl ilk defa liseliler de var. Her yıl üstüne koya koya gidiyor. Sonrasında bu yarışmanın dünyadaki kategorisine katılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Teslimatı geçtiğimiz günlerde yapılan TİHA'lar ilgili Selçuk Bayraktar, "AKINCI çalışmalarımız devam ediyor. Ama gençlerimiz tüm diğer teknolojisinin tüm sivil alanlarında bu gibi eserleri ülkemizin yarınları için ortaya koyacak. Onların daha iyisini yapması bizi ayrıca mutlu ediyor ." şeklinde konuştu.

Kocaeli’de TEKNOFEST heyecanı! KOCAELİ'DE TEKNOFEST HEYECANI!

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