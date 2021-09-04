Kocaeli’de TEKNOFEST heyecanı | Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar! Dikkat çeken AKINCI mesajı

Teslimatı geçtiğimiz günlerde yapılan TİHA'lar ilgili Selçuk Bayraktar, "AKINCI çalışmalarımız devam ediyor. Ama gençlerimiz tüm diğer teknolojisinin tüm sivil alanlarında bu gibi eserleri ülkemizin yarınları için ortaya koyacak. Onların daha iyisini yapması bizi ayrıca mutlu ediyor ." şeklinde konuştu.

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