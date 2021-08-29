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Son dakika: Bayraktar Akıncı TİHA gökyüzünde | Tarihi uçuş gerçekleşti

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Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Son dakika: Bayraktar Akıncı TİHA gökyüzünde | Tarihi uçuş gerçekleşti

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, TSK'ya teslim edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, teslim töreninin ardından gökyüzünde test uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'da Başkan Erdoğan'ın da katılımlarıyla TSK envanterine teslim edildi. TSK envanterine teslim edilen Akıncı TİHA ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. İşte tarihi anlar...

Son dakika: TSK’ya teslim edilen Bayraktar Akıncı TİHA gökyüzünde SON DAKİKA: TSK'YA TESLİM EDİLEN BAYRAKTAR AKINCI TİHA GÖKYÜZÜNDE

AKINCI TİHA NEDİR?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.



İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ


40,000 Feet Uçuş İrtifası


24 Saat Havada Kalış Süresi


Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS


Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)


Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği


GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği


Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots


Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet


Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Bayraktar Akıncı TİHA için tarihi gün BAYRAKTAR AKINCI TİHA İÇİN TARİHİ GÜN
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