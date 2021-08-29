Son dakika: Bayraktar Akıncı TİHA gökyüzünde | Tarihi uçuş gerçekleşti
Son dakika haberleri... Türkiye'nin gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, TSK'ya teslim edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, teslim töreninin ardından gökyüzünde test uçuşunu gerçekleştirdi.
Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'da Başkan Erdoğan'ın da katılımlarıyla TSK envanterine teslim edildi. TSK envanterine teslim edilen Akıncı TİHA ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. İşte tarihi anlar...
AKINCI TİHA NEDİR?
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.
AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
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