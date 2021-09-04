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Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-ağustos 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Peki araç satışlarında son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan oto galeri sahibi Mustafa Anaçal değerlendirdi.

Oto galeri sahibi olan Mustafa Anaçal'ın açıklamaları:

"Bu yıl ocak ayından temmuz ayına kadar geçtiğimiz yılın aynı dönemi binek sıfır otomobil satış oranlarında yaklaşık yüzde 27 oranında artış var ve böyle bir satış gerçekleşti. 346 bin civarında bir satış yapıldı.

Hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 40 civarında bir artış var. Satılan adet ise 95 binin üzerinde seyrediyor. İlk sekiz ayda otomobil satışları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 23'ten fazla bir artış söz konusu.

Satılan satış adedi ise 391 binin üzerinde bir satış var. Hafif ticari satış araçlarında ise yüzde 28 oranında bir artış 109 binden fazla satış gerçekleşti.

Kredi fazilerinde bir düşüş gerçekleşirse, ÖTV düzenlemesi yeniden yapılıp kapsamı biraz genişlerse ve sıfır araç tedariklerinde sorun yaşanmazsa 2.el araç satışlarının artacağını düşünüyoruz."

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Otomotiv fiyatlarında son durum ne? OTOMOTİV FİYATLARINDA SON DURUM NE?

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