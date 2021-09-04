Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?

Oto galeri sahibi olan Mustafa Anaçal'ın açıklamaları:

"Bu yıl ocak ayından temmuz ayına kadar geçtiğimiz yılın aynı dönemi binek sıfır otomobil satış oranlarında yaklaşık yüzde 27 oranında artış var ve böyle bir satış gerçekleşti. 346 bin civarında bir satış yapıldı.