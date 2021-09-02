Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın mesajıyla göklerde olacak
Son dakika haberleri... Milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen Akıncı TİHA'lar, tüm uçuşlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü mesajın bulunduğu yazılımla görev yapacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Akıncı TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Başkan Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi.
Mesajın aynı zamanda bilgisayar dili ile "hex kodu"na çevrilmiş hali de gömülü yazılımın içinde yer aldı.
Bayraktar Akıncı TİHA'lar yazılımının içinde yer alan bu mesajla semalarda milyonlarca saat vatana ve millete hizmet edecek.
Başkan Erdoğan'ın Akıncı TİHA'nın yazılımında yer alan mesajı şu şekilde:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye... Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.
İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından geliştirilen BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, Akıncı TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
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