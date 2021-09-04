04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul’un küçük Trabzon’u: İshaklı Köyü! Bu köyde her şey Bordo-Mavi

İstanbul’un küçük Trabzon’u: İshaklı Köyü! Bu köyde her şey Bordo-Mavi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
ABONE OL
İstanbul’un küçük Trabzon’u: İshaklı Köyü! Bu köyde her şey Bordo-Mavi

A Haber ekipleri İstanbul Beykoz'daki İshaklı Köyü’ne gitti. Öyle ki bu köy diğerlerinden bir hayli farklı. Çünkü köy halkının çoğunluğu Trabzonlu olunca haliyle her şey de Bordo-Mavi olmuş durumda.

Onlar memleket sevdasını İstanbul'a taşıdı. Kaldırımlar, evler, arabalar, okul binası. Bu köyde gördüğünüz her şey Bordo-Mavi.

Evet burası Trabzon değil ama İstanbul un göbeği Beykoz İshaklı köyü. Yaşatılan kültür ve geleneğin dışında köyün sahip olduğu yemyeşil doğa da ziyaretçileri Karadeniz'de hissettiriyor.

Köy halkının A Haber mikrofonlarına söyledikleri

- Eviniz neden bordo mavi? Çünkü Trabzonluyuz.

- Kanımızda olduğu için durum böyle.

- Bizde Trabzon hastalığı var.

- Bize her yer Trabzon.

- Bordo mavi olmadan yaşayamayız.

- Memleketimizden kopsakta biz memleketimizi burada yaşıyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA