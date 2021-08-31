Bayraktar Akıncı TİHA Yunan basınına damga vurdu: Fatih’in ateş topları gibi

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR"

Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.