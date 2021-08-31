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Bayraktar Akıncı TİHA Yunan basınına damga vurdu: Fatih'in ateş topları gibi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Bayraktar Akıncı TİHA Yunan basınına damga vurdu: Fatih’in ateş topları gibi

Türkiye'nin havadaki yeni gücü Bayraktar Akıncı TİHA, önceki gün TSK’nın envanterine dahil oldu. Türkiye için yeni bir sayfa anlamına gelen bu teslimat, TB-2 ve ANKA ile başlayan sürecin insansız savaş uçaklarına dönüşmesinde en önemli ara duraklardan biri olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşınmaya devam ediyor. Yunanistan'da birçok yayın kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündemine taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedilirken, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Dünyanın gözlerine çevirdiği tören, dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE: TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"
Erdoğan'ın, Akıncı'nın "bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını" vurguladığı aktarıldı.

Başkan Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR"
Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde savunma sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, tüm dünya tarafından tanınan savunma yeteneklerimizin başarısını simgeliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

"FATİH'İN ATEŞ TOPLARI GİBİ..."
Kimi Yunan yayın kuruluşları, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti. Erdoğan'ın TİHA'yı imzaladığı an ve TİHA'ların etrafını saran Baykar Savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü, Yunan halkına aktarıldı.



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