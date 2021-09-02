Son dakika: Kabil Havalimanı’ndan iç hat uçuşları yarın yeniden başlayacak

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları yarın yeniden başlayacak. Haberde, uluslararası uçuşların "zaman alacağı" vurgulandı.

Al-Jazeera daha önce Katarlı bir teknik ekibin havalimanındaki hasarı değerlendirdiğini ve "yakında" tekrar faaliyete geçirmeyi planladığını bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani yaptığı açıklamada, Körfez devletinin Taliban ile görüştüğünü ve Kabil havalimanındaki operasyonları yeniden başlatmak için potansiyel teknik destek için Türkiye ile birlikte çalıştığını söyledi.