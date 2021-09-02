Son dakika: Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları yarın yeniden başlayacak
Son dakika haberine göre Reuters'ın Al-Jazeera kanalına dayandırdığı haberinde bildirdiğine, Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. A Haber ekibi o havalimanını görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, çalışmaları bölgeden aktardı.
Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları yarın yeniden başlayacak. Haberde, uluslararası uçuşların "zaman alacağı" vurgulandı.
Al-Jazeera daha önce Katarlı bir teknik ekibin havalimanındaki hasarı değerlendirdiğini ve "yakında" tekrar faaliyete geçirmeyi planladığını bildirmişti.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani yaptığı açıklamada, Körfez devletinin Taliban ile görüştüğünü ve Kabil havalimanındaki operasyonları yeniden başlatmak için potansiyel teknik destek için Türkiye ile birlikte çalıştığını söyledi.
İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber ekibi o havalimanındaki çalışmaları görüntüledi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları bölgeden aktardı.
DİKENLİ TELLER KALDIRILIYOR
Sali, "Kabil Havalimanı'nın açılması için hummalı bir çalışma var. Kabil Belediyesi işçileri buranın açılması için çalışmaları yürütüyor. Birkaç gün önce burası tamamen kapalıydı. An itibariyle buradaki dikenli teller kaldırılıyor. Kontrol kulesinde de şu anda çalışmalar başlamış durumda." dedi.
Havalimanında güvenliğin özel kuvvetler tarafından sağlandığını belirten Sali, "Burası iç hatlar seferinin yapıldığı o terminal. Terminalin girişinde yine bir temizlik çalışması var biran önce açılması için buradaki yetkililer çalışma yürütüyor. Artık özel kuvvetler güvenliği sağlıyor. Burası yavaş yavaş açılmaya başladı barikatlar vardı normal hayatına dönmeye başladı." şeklinde konuştu.
Sali, "A Haber televizyonu özel olarak burada şu anda. Gördüğünüz üzere ofisler açılıyor temizlik yapılıyor en kısa sürede havalimanı çalışır hale gelecek." ifadelerini kullandı.
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