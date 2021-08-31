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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Kabil havalimanı konusunda birlikte çalışıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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ABD’den son dakika Türkiye açıklaması: Kabil havalimanı konusunda birlikte çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı son dakika açıklamasında Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Psaki "Burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi. Psaki, günlük basın brifinginde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TAHLİYELER KONUSUNDA TÜM ÇABA GÖSTERİLİYOR

Psaki, ABD'nin, Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.

"TÜRKLERLE VE KATARLILARLA ÇALIŞIYORUZ"

Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, "Burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.

HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi.

Psaki ayrıca, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi konusunda Taliban ile görüşmelerinin süreceğini ifade etti.

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