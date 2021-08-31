ABD’den son dakika Türkiye açıklaması: Kabil havalimanı konusunda birlikte çalışıyoruz

"TÜRKLERLE VE KATARLILARLA ÇALIŞIYORUZ"

Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, "Burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.