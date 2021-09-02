İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor! Evler ne zaman bitecek?

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan'ın açıklamaları:

"Yaşanan depremin ardından devletimiz tüm imkanlarıyla duruma vaziyet etti ve konutlar başlandı. Proje alanında bin 652 konutun yapımına hızla devam ediliyor. Bölgenin tamamında ise 3 bin 649 yapılıyor ve çalışmalar hızla devam ediyor.