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İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor! Evler ne zaman bitecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor! Evler ne zaman bitecek?

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya hasar gören yapıların yerine yenileri yapılıyor. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan canlı yayında değerlendirdi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan'ın açıklamaları:

"Yaşanan depremin ardından devletimiz tüm imkanlarıyla duruma vaziyet etti ve konutlar başlandı. Proje alanında bin 652 konutun yapımına hızla devam ediliyor. Bölgenin tamamında ise 3 bin 649 yapılıyor ve çalışmalar hızla devam ediyor.

Tamamında planlanan ise 8 binden fazla konut. Bölgedeki konutlar yatay mimari usulüne uygun olarak 4 kat üzerinden yapılıyor. Günün teknolojisine uygun şekilde zemin etütlerinde ve sağlam zeminde insanların konforlu ve güvenli şekilde yaşayacağı bir proje olacak.

Konutların yapıldığı lokasyon oldukça önemli ve gelişmekte olan ve ileride önemli bir yaşam alanı haline dönüşecek. Şehir hastanesine ve çevre yollarına çok yakın bir yer. Yeşil alanlarıyla sosyal donatı alanlarıyla çok güzel bir yaşam süreceği bölgedeyiz.

Eylül ayı içerisinde biten projelerden ilk teslimatlar yapılacak. Bazı projeler de yıl sonu itibariyle teslim edilecek hala gelecek. Projelerin hepsi en hızlı şekilde teslim edilecek. Vatandaşlarımız eylül ayı içerisinde Bayraklı merkezdeki projede yaşamlarına başlayabilecekler.

Evler 3 oda 1 salon ve 4 oda bir salon olarak yapılıyor. İzmir'im mimarisine uygun şekilde inşaa ediliyor. İzmir insanını rahatlıkla yaşamını sürdürebileceği evlerden oluşuyor."

A Haber'de ekrana yansıyan görüntüler

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