Turkovac’ta yan etki görülmedi

"YAN ETKİYLE KARŞILAŞMADIK"

Faz-3 çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Berna Bozbay, şu ana kadar yapılan uygulamalarda gönüllülerin yaklaşımı ve aşının yan etkileri olup olmadığına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda çalışmamızın 2. haftasına başladık. 15 gönüllüye uygulama yapıldı. Aşıdan sonra 30 dakika burada beklettiğimizde herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Daha sonra da yan etki şikayeti gelmedi. Şu an ilgi gayet güzel. 650 gönüllümüz başvurdu. Randevular doğrultusunda aşıları uygulanmak üzere davet ediyoruz."