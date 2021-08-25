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Yerli Kovid-19 aşısı "TURKOVAC" ile ilgili yeni gelişme

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: "TURKOVAC" aşısı, faz 3 çalışması kapsamında Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

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