Afet bölgesi Sinop’ta tomruk temizliği
11 Ağustos’ta Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde pek çok can ve mal kaybı yaşandı. Afette selin denize sürüklediği tomruklar toplandı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Sel afetinin meydana geldiği Sinop'un Ayancık ilçesinde bölgeyi eski haline getirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bölgede incelemelerde bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan tomruk temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.
Erdoğan tomruk temizleme çalışmalarını şu ifadelerle anlattı:
DENİZDEN TEK TEK ÇIKARILDI
"Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketiyle birlikte binlerce tomruk derelerden çaylardan denizde kadar ulaştı. Tomruklar tek tek denizden çıkarıldı. Zor ve meşakkatli bir mesai harcandı. Römorklarla birlikle denizden kıyıya, kıyıdan ise kamyonlarla ormana ait depoya getirildi. Günde yaklaşık 25 kamyonla Erfelek ilçesindeki Hamidiye Ormanlık deposuna getirildi. Burada tomruklar tek tek ayırılıyor. Kayıt altına alındıktan sonra cinslerine ve edatlarına göre yeniden istifleniyor."
"30 BİN METREKÜP TOMRUK ÇIKARILDI"
Burada tomrukların ayırma işleminin yapıldığını belirten Erdoğan, çam, kayı ve meşe ağırlıklı ağaçların olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Şu ana kadar yaklaşık 30 bin metreküp tomruk bölgeden çıkartıldı. Tomruklar yaşanan sel felaketiyle denize ulaşmıştı. Balık sezonuna çok az zaman kala tomrukların denizde olası bir hasara yol açmaması için bu noktadaki depolara yerleştirme devam ediyor."
Mahmut Erdoğan bölgede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek açıklamalarını sonlandırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalarda yeni dönem! İhtiyaç kredilerine sınırlama kapıda! Vade sınırı 36 aya kadar...
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...