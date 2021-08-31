Afet bölgesi Sinop’ta tomruk temizliği

"30 BİN METREKÜP TOMRUK ÇIKARILDI"

Burada tomrukların ayırma işleminin yapıldığını belirten Erdoğan, çam, kayı ve meşe ağırlıklı ağaçların olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Şu ana kadar yaklaşık 30 bin metreküp tomruk bölgeden çıkartıldı. Tomruklar yaşanan sel felaketiyle denize ulaşmıştı. Balık sezonuna çok az zaman kala tomrukların denizde olası bir hasara yol açmaması için bu noktadaki depolara yerleştirme devam ediyor."