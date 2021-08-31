Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü! BAE ile ilişkiler düzeliyor mu?

Gökhan Ereli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye ile BAE arasında ilişkiler bir zamandır gergin seyrediyor. Bunu anlamak için şeridi biraz geri sarmak gerekir. BAE'nin Orta Doğu'daki demokrasilere ve İslam hareketlerini yönelik olarak bastırmaya yönelik çabaları vardı.

Yemen'de, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de sosyal medyada propaganda yaparak Türkiye'nin önünü tıkamaya çalıştı. BAE'nin bölgede lider olma gibi bir hayali var.