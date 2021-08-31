Başkan Erdoğan BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü! BAE ile ilişkiler düzeliyor mu?
Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında kritik bir temas daha gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular masadaydı. Peki bu temaslar ne anlama geliyor? BAE ile ilişkiler düzeliyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli değerlendirdi.
Gökhan Ereli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türkiye ile BAE arasında ilişkiler bir zamandır gergin seyrediyor. Bunu anlamak için şeridi biraz geri sarmak gerekir. BAE'nin Orta Doğu'daki demokrasilere ve İslam hareketlerini yönelik olarak bastırmaya yönelik çabaları vardı.
Yemen'de, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de sosyal medyada propaganda yaparak Türkiye'nin önünü tıkamaya çalıştı. BAE'nin bölgede lider olma gibi bir hayali var.
BAE'nin Trump döneminde olduğu gibi ABD tarafından desteklenemeyeceği önemli bir unsur oldu. Biden döneminde BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelere ket vurulacağının sinyalleri ocak ayında verilmişti.
Bu süreçten sonra Türkiye'nin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerle gelişen ilişkileri var. İlişkiler daha da ileri aşamalara gidiyor. Bu ilişkiler BAE ile olan ilişkilere de yansıdı. BAE Türkiye'nin Körfez'deki en önemli ticari partnerlerinde birisi.
BAE'nin bölgedeki yıkıcı, anti demokratik ve İslami hareketleri önleyici faaliyetlerin başını çeken iki isim ile ile Başkan Erdoğan görüşmesi değişim için önemli bir adım olacak. Kişisel serveti 10 milyar doların üzerinde olan Bin Zayd ile görüşmeler ekonomik katkılarda sağlayacaktır."
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