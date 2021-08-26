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Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı, Kayseri’de ilk kez gönüllülere uygulandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir'in konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik canlı yayında değerlendirdi.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandı ve Faz-3 aşamasına geçildi. Bu aşamada Kayseri'de gönüllü olan vatandaşlara aşıları yapılıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'in açıklamaları:

"Şehrimizde 650'nin üzerinde insana aşı yapılacak. Dün itibariyle ilk gönüllülerimizi çağırdık ve aşılarını yapmaya başladık. Sinovac ile karşılaştırılmalı bir çalışma yapılacak.

Bu aşı üniversitemizde geliştirildi ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle bu aşamalara geldi bizim de gurumuz oldu. Bu çalışmayla aşının etkilerini yan etkilerini görmüş olacağız. Şu anda aşımıza talep var ve bu daha da artacak.

Telefonla bizi arayıp kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız var. Delta varyantından sonra yoğun bakımlarımızda çocuk hastalarımız çok fazla arttı. Risk altında olan çocuklarımız var, kanser hastalarımız var ve obezite vatandaşlarımız var ve bunlar bizi çok üzüyor.

Bizler yavrularımızı kaybetmek istemiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Lütfen sosyal medyadaki bilgi kirliliğine kulak asmasınlar. Vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak bizim görevimiz bizim görevimizi. Vatandaşlarımızın hasta olması bizleri çok üzüyor.

Bilim insanı olan gazeteci olan ya da toplumsa söz sahibi gibi olan bazı arkadaşlarımızın aşı karşıtı söylemleri bu durumu zora sokuyor. Bundan kurtulmanın başka yolu yok. 'Aşı pandemiyi engellemez' tarzı bilgiler dolaşıyor.

Bakın bizi kendimiz aşı olduk, çocuklarımız aşı oldu. Biz 1 yıldan fazladır bu hastaların arasın da geziyoruz. Ne ben ne de burada başhekim bu hastalığa yakalanmadı. Tedbirleri elden bırakmadık ve aşımızı yaptırdık. Eğer bizler aşı olmasaydık kendimizi koruyamazdık."

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