Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandı ve Faz-3 aşamasına geçildi. Bu aşamada Kayseri'de gönüllü olan vatandaşlara aşıları yapılıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'in açıklamaları:

"Şehrimizde 650'nin üzerinde insana aşı yapılacak. Dün itibariyle ilk gönüllülerimizi çağırdık ve aşılarını yapmaya başladık. Sinovac ile karşılaştırılmalı bir çalışma yapılacak.