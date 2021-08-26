Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı, Kayseri’de ilk kez gönüllülere uygulandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir'in konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik canlı yayında değerlendirdi.
Türk bilim insanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandı ve Faz-3 aşamasına geçildi. Bu aşamada Kayseri'de gönüllü olan vatandaşlara aşıları yapılıyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'in açıklamaları:
"Şehrimizde 650'nin üzerinde insana aşı yapılacak. Dün itibariyle ilk gönüllülerimizi çağırdık ve aşılarını yapmaya başladık. Sinovac ile karşılaştırılmalı bir çalışma yapılacak.
Bu aşı üniversitemizde geliştirildi ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle bu aşamalara geldi bizim de gurumuz oldu. Bu çalışmayla aşının etkilerini yan etkilerini görmüş olacağız. Şu anda aşımıza talep var ve bu daha da artacak.
Telefonla bizi arayıp kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız var. Delta varyantından sonra yoğun bakımlarımızda çocuk hastalarımız çok fazla arttı. Risk altında olan çocuklarımız var, kanser hastalarımız var ve obezite vatandaşlarımız var ve bunlar bizi çok üzüyor.
Bizler yavrularımızı kaybetmek istemiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Lütfen sosyal medyadaki bilgi kirliliğine kulak asmasınlar. Vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak bizim görevimiz bizim görevimizi. Vatandaşlarımızın hasta olması bizleri çok üzüyor.
Bilim insanı olan gazeteci olan ya da toplumsa söz sahibi gibi olan bazı arkadaşlarımızın aşı karşıtı söylemleri bu durumu zora sokuyor. Bundan kurtulmanın başka yolu yok. 'Aşı pandemiyi engellemez' tarzı bilgiler dolaşıyor.
Bakın bizi kendimiz aşı olduk, çocuklarımız aşı oldu. Biz 1 yıldan fazladır bu hastaların arasın da geziyoruz. Ne ben ne de burada başhekim bu hastalığa yakalanmadı. Tedbirleri elden bırakmadık ve aşımızı yaptırdık. Eğer bizler aşı olmasaydık kendimizi koruyamazdık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?