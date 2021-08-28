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Taliban: Tahliyeler için son tarih 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! 31 Ağustos'tan sonra ne olacak?

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Taliban: Tahliyeler için son tarih 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! 31 Ağustos’tan sonra ne olacak?

DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendi. ABD tarafından yapılan açıklamada "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı. Örgüt, Afganistan ve Pakistan'da DEAŞ'ın kolu olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün kurucuları arasında, Afganistan ve Pakistan Taliban'ından kişiler bulunuyor. DEAŞ'ın Afganistan'da hedefi ne? DEAŞ'a karşı Taliban ABD ile iş birliği yapar mı? Taliban DEAŞ'a karşı nasıl mücadele edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkan ifadeleri:

ABD tarafından yapılan saldırı Afganistan/Pakistan sınırında çok kritik bir noktaya yapıldı. ABD buraya neden geldi, neden çekildi bunun altını iyi incelemek lazım. ABD yönetimi krizi iyi yönetemedi. ABD dünya liderliği prestijini yerle bir etti. Hiçbir bir ABD'li bunun aksini savunamaz.

Terör ile savaşmak için bölgeye giden ancak 5 askeri çıkarmayı başarı gibi gösteren zavallı bir Amerika var ortada. ABD Başkanı Biden'ın ağlamaklı haliyle dua eder gibi hali ABD'nin verdiği sözün çöktüğünün kanıtıdır.

Yeni bir şiddet örgütü doğdu. Bu DEAŞ/Horasan grubu neden Taliban ve ABD'ye savaş açtı. 2013'te DEAŞ'tan kopan Musul ve Kerkük'e saldıran sonra Afgan terör örgütleri ve Taliban'dan ayrılanları toplayarak kurulan bir yapı Horasan. Yaklaşık sayısının 500 kişi ile bin kişi olduğu söyleniyor. Dikkat ederseniz Taliban'da 79 kişi ile kurulmuştu zamanında.

Taliban'dan daha tehlikeli ve Horasan bir terör örgütü dünyada daha büyük bir İslamofobi yaratmak için ABD askerlerini öldürdü. 180 kişi can verdi. Yeni resim bu ve Biden'ın başarısız geri çekilmesi örtünmek isteniyor.

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç'un açıklamaları:

Cuma günü yaşanan saldırının ardından bir ABD başkanının bu görüntüyü vermesi korkunç bir durumdu. ABD uzun süredir bu çekilme kararı nedeniyle eleştiriliyor. Biden yaptığı açıklamalar ile de suçu Trump'ın üstünde yıkmaya kalktı.

ABD Irak'tan çıktından sonra ülkeyi Maliki'ye bıraktı ve mezhepçi şiddet olaylarının ardından DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açtı. Bugün en çok tepkiyi Afganistan'da savaşmış ABD askerleri gösteriyor. Taliban artık ABD'nin yeni ortağı oldu.

Şu anda Taliban'ın elinde 85 milyar dolar değerinde ABD askeri ekipmanları var. Black Hawk helikopterlerinin şu anda yüzde 85'i Taliban'ın elinde. ABD ile çalışan Afgan vatandaşlarının tüm bilgileri de ortada geziyor. Bölgede şimdi bir Horasan gurubu çıktı. Bir anda ortaya çıkıp sonra ortadan kayboluyorlar.

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