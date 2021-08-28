Taliban: Tahliyeler için son tarih 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! 31 Ağustos’tan sonra ne olacak?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkan ifadeleri:

ABD tarafından yapılan saldırı Afganistan/Pakistan sınırında çok kritik bir noktaya yapıldı. ABD buraya neden geldi, neden çekildi bunun altını iyi incelemek lazım. ABD yönetimi krizi iyi yönetemedi. ABD dünya liderliği prestijini yerle bir etti. Hiçbir bir ABD'li bunun aksini savunamaz.

Terör ile savaşmak için bölgeye giden ancak 5 askeri çıkarmayı başarı gibi gösteren zavallı bir Amerika var ortada. ABD Başkanı Biden'ın ağlamaklı haliyle dua eder gibi hali ABD'nin verdiği sözün çöktüğünün kanıtıdır.