Afganistan’da Taliban dönemi | Mehmetçik yurda dönüyor! Bundan sonra süreç nasıl olacak?
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi almasından sonra Türkiye NATO kapsamında Doha’da yapılan anlaşmalar gereği bölgeden geri dönüyor. Afganistan dost olarak bulunan Mehmetçik yurda geri dönüyor. Taliban havalimanın işletmesini Türkiye’den talep etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bu talebin olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Peki Afganistan’dan Taliban dönemi nasıl olacak? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör'ün açıklamaları:
Böyle bir örgütün kuruluşun adına ne derseniz deyin bir havalimanını işletmesi normal şartlarda çok zor. Böyle yerleri işletmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak gerekir. Havaalanlarında acil durumlar vardır. Gece şartları, hava şartları bunların sayısını artırabiliriz. Bunları bugünden yarına öğrenmesi mümkün değil.
Türkiye'ye saldırı olmayacağının garantisi verilmiş olsaydı bu yapılabilirdi ancak şu anki kaotik ortamda hayati tehlikesi olan ortamda personel bırakmamız sıkıntı olabilir. Orada biraz daha suların durulmasını bekleyeceğiz. Kaotik ortamda ateşe atacak personelimiz yok.
Hangi Taliban bize güveniyor? Bu soru çok önemli çünkü 5 ana gurup Taliban var. Bombaların patlamasına Taliban da şaşırdı. Bölgede tek başına Taliban'da yok. Burada çok farklı örgütler var. Bir de burada hepsini yönlendiren istihbarat örgütleri var yabancı ülkelere ait. Taliban Türkiye'ye sıcak mesajlar verebilir ama alt ve yan gruplar ile mutabakat sağlanması çok zor. Burada çeşitli gurupların ve aşiretlerin mücadelesi var.
Halk bize güveniyor, bunu hiç çekinmeden söyleyebiliriz. Bu kadar karışık bir ortamda karşılıklı bir güven ortamının oluşması çok zor. İşte bu sebeple burada asker bırakmanın çok sıkıntılı olabileceğini ifade ettik. Askerimizin patlamaların öncesinde çekilmesi de bizim için ayrı bir kazanç.
Bölgede bütün guruplar mutabakat sağlayıp Türkiye'ye bir garanti verirse bölgeye tekrar gitmek değerlendirilebilir. Şu anda bu kaotik ortamın kısa sürede biteceği görünmüyor. Kaotik ortam biterse sakin bir şekilde bir plan yapılır.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan'ın öne çıkan ifadeler:
Taliban DEAŞ'ı kendi hakimiyetine tehdit olarak görüyor. Adeta bisikletle Kabil'i alan Taliban dün peş peşe yaşanan patlamaların sorumlusu olarak görüyor. Taliban'a dışarında kredi açılacaksa buradaki güç çok önemli DEAŞ'ı bastıracak mı bu çok önemli. ABD'nin bölgedeki silahlarını kullanıyorlar ve bunu da büyük bir keyifle yapıyorlar.
ABD Taliban'ı Afganistan'da DEAŞ'ı bastıracak bir güç olarak görüyor. Böylesi bir zor ortamda havalimanının Türkiye'ye peşkeş çekilmeye kalkışılması son derece tehlikeli. TSK oraya çıkarılmış bir tezkere ile gitti ve o tezkere artık hükmünü bitirdi. ABD bir yerden çıkarken burada planlarını Türkiye'nin başarısızlığını bina ediyor. Bu tehlikeyi bu tehdidi ben kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Bu noktada Türkiye'nin Taliban ile görüşmesi çok yerinde bir hamle ve çok önemli. Amerikan emperyalizmi kağıttan bir kaplandır. Bunu mutlaka görmemizi lazım. ABD korkuyu gördüğü zaman anında kaçar.
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