Afganistan’da Taliban dönemi | Mehmetçik yurda dönüyor! Bundan sonra süreç nasıl olacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör'ün açıklamaları:

Böyle bir örgütün kuruluşun adına ne derseniz deyin bir havalimanını işletmesi normal şartlarda çok zor. Böyle yerleri işletmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak gerekir. Havaalanlarında acil durumlar vardır. Gece şartları, hava şartları bunların sayısını artırabiliriz. Bunları bugünden yarına öğrenmesi mümkün değil.

Türkiye'ye saldırı olmayacağının garantisi verilmiş olsaydı bu yapılabilirdi ancak şu anki kaotik ortamda hayati tehlikesi olan ortamda personel bırakmamız sıkıntı olabilir. Orada biraz daha suların durulmasını bekleyeceğiz. Kaotik ortamda ateşe atacak personelimiz yok.