Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak
ÖZEL HABER A Haber
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Uzmanlar yaşlı, çocuk ve kronik hastalıkları olanları uyardı. Ayrıntıları A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci anlattı.
Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Son zamanların en sıcak gününü yaşıyoruz. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 ve 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Yarından itibaren batı bölgelerinde bir azalma gerçekleşecek. Bugün İstanbul'da 33 derece bir beklentimiz var yarın 29 derecelere inecek. İzmir'de ise 35 derece civarı beklentimiz var bugün için ancak bunun yarın 31 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz.
Pazartesi günü için ise Marmara'nın kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar olacak. Eylül ayı itibariyle yağışlar kuzey bölgelerimizde hafif şekilde seyredecek."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?