Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak

Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son zamanların en sıcak gününü yaşıyoruz. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 ve 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Yarından itibaren batı bölgelerinde bir azalma gerçekleşecek. Bugün İstanbul'da 33 derece bir beklentimiz var yarın 29 derecelere inecek. İzmir'de ise 35 derece civarı beklentimiz var bugün için ancak bunun yarın 31 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz.