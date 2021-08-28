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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Uzmanlar yaşlı, çocuk ve kronik hastalıkları olanları uyardı. Ayrıntıları A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci anlattı.

Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son zamanların en sıcak gününü yaşıyoruz. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 ve 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Yarından itibaren batı bölgelerinde bir azalma gerçekleşecek. Bugün İstanbul'da 33 derece bir beklentimiz var yarın 29 derecelere inecek. İzmir'de ise 35 derece civarı beklentimiz var bugün için ancak bunun yarın 31 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz.

Yarından itibaren batı bölgelerinde 3-4 derece bir düşme yaşanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar düşecek. Bugün için yurt genelinde bir yağış beklemiyoruz. Açık ve az bulutlu bir hava olacak ve yarın da yurt genelinde yağış beklemiyoruz.

Pazartesi günü için ise Marmara'nın kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışlar olacak. Eylül ayı itibariyle yağışlar kuzey bölgelerimizde hafif şekilde seyredecek."

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