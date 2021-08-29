Afganistan’da son durum ne? Sokaklarda nasıl bir hava hakim? A Haber Afganistan’da

AFGANİSTAN SOKAKLARINDA NASIL BİR HAVA HAKİM?

Bir diğer önemli konu da güvenlik. Bundan sonraki süreçte ülkedeki yönetim boşluğu nasıl giderilecek, kim geçici hükümette yer alacak kim yer almayacak onun da tartışmaları var. Şu anda müzakereler devam ediyor. Taliban ülkedeki bütün gruplara yer vermeye çalışıyor. Dünyanın gözü kulağı Taliban'da. Taliban acaba söylediklerinde ne kadar samimi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Afganistan'da sokaklar çok sakin. Kabil yakınlarındayız. Hayat gayet normal ilerliyor. Sadece 5 km'de bir Taliban'ın kontrol noktaları var orada da asayiş amaçlı olarak arabalar kontrol ediliyor, silah var mı yok mu soruluyor sonrasında yolunuza devam edebiliyorsunuz.