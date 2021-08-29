Afganistan'da son durum ne? Sokaklarda nasıl bir hava hakim? A Haber Afganistan'da
Tüm dünyanın gözü Afganistan'da amerikan askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a çevrildi. Peki ülkeye şu anda nasıl bir hava hakim? Dahası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda hangi gelişmeler var? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan Celalabad'dan aktardı..
Tüm dünyanın gözü Afganistan'da amerikan askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a çevrildi. Peki ülkeye şu anda nasıl bir hava hakim? Dahası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda hangi gelişmeler var? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan Celalabad'dan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Afganistan'da 31 Ağustos'a çok az bir süre kaldı herkes bu tarihten sonra Afganistan'daki durumun ne olacağını merak ediyor. Kabil Havalimanı'nın tamamen boşaltıldığı bilgisi var. Taliban bölgedeki kontrolü ele aldı. Taliban'ın çekilme sonrasında nasıl bir siyaset izleyeceği ne yapacağı merak konusu. Bundan sonraki süreçte en önemli konulardan birisi Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceği. Geçtiğimiz günlerde bir ön mutabakata varılmıştı. Bunun detayları belli olacak. Katar Türkiye nasıl bu işin içerisinde olacak? Çünkü Kabil Havalimanı Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı. Açık kalması hayati önem taşıyor bütün ülke için. Ülkeye gerek tıbbi malzemeler, önemli malzemelerin girişi Hamid Karzai Havalimanı'dan yapılıyor.
AFGANİSTAN SOKAKLARINDA NASIL BİR HAVA HAKİM?
Bir diğer önemli konu da güvenlik. Bundan sonraki süreçte ülkedeki yönetim boşluğu nasıl giderilecek, kim geçici hükümette yer alacak kim yer almayacak onun da tartışmaları var. Şu anda müzakereler devam ediyor. Taliban ülkedeki bütün gruplara yer vermeye çalışıyor. Dünyanın gözü kulağı Taliban'da. Taliban acaba söylediklerinde ne kadar samimi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Afganistan'da sokaklar çok sakin. Kabil yakınlarındayız. Hayat gayet normal ilerliyor. Sadece 5 km'de bir Taliban'ın kontrol noktaları var orada da asayiş amaçlı olarak arabalar kontrol ediliyor, silah var mı yok mu soruluyor sonrasında yolunuza devam edebiliyorsunuz.
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