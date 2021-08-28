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Taliban Kabil Havalimanına girdi mi? ABD Savunma Bakanlığından Taliban ve Kabil Havalimanı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Taliban Kabil Havalimanına girdi mi? ABD Savunma Bakanlığından Taliban ve Kabil Havalimanı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Taliban'In Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu. Pentagon Sözcüsü John Kirby konuya ilişkin "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı.

HABERLER DOĞRU DEĞİL

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.

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