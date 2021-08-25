ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç kalmadı! Çip krizi tedariğini zora soktu
ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatlarında 60 bin TL'ye kadar indirim oldu. Ancak küresel çip krizi sıfır araç bulmayı imkansız hale getirdi. Galerilerde araç kalmazken, ikinci el araç fiyatları da sıfır araçları geride bıraktı.
Otomotiv fiyatlarında yapılan ÖTV düzenlemesi satışları artırdı. Bayilerde araç kalmazken bir çok firma küresel çip krizi nedeniyle tedarik sorunu yaşıyor.
A Haber'de açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Araçların fiyatları yaklaşık 50-60 bin TL ucuzladı. Ama maalesef istediğimiz araçları bayilerde bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sıfır araç bulmak zorlaşınca ikinci el araç fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşmedi.
Hüsamettin Yalçın, "Şuan ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatları geçecek gibi. İkinci ele olan talep arttığı sürece ikinci elde fiyat indirimi söz konusu değil." dedi.
ÖTV İNDİRİMİ NEDİR? NE KADAR YAPILDI?
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düştü.
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