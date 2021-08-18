Otomobil alacaklara ’tam donanım’ uyarısı! ÖTV kararı sonrası fırsatçılardan yeni oyun

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şayet bir otomobil almak isterseniz full donanımlı bir modeli hemen teslim edebilen bazı bayiler, ÖTV indirimi sonrası düşen fiyattan (en baz model) otomobilin teslim edilmesi için ise iki üç ay süre veriyor. Full donanımlı bir otomobilin fiyatı ise 20-40 bin arasında fark ediyor. Kısacası bazı bayiler ÖTV indirimini "donanım" satarak yok ediyor. Üstelik bu donanım satışlarından da ekstra para kazanıyorlar. Ellerinde bulunan, yani stok yaptıkları ÖTV indirimli baz modeller ise eski fiyattan galericilere satılıyor.