Yangın bölgelerinde çiftçiye hayvan desteği

İZMİR'DEN YANGIN BÖLGESİNE CANLI HAYVAN DESTEĞİ

İzmir'den yangın bölgelerine canlı hayvan desteği yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkili, "Antalya'da 38 Temmuz'da başlayıp ülkemiz diğer illerine sirayet eden yangınlarda sadece ormanlar değil üreticilerimizin tarımsal alanlara hayvansal alanları ahırları büyükbaş küçükbaş hayvanları da telef oldu. İzmirli üreticilerimiz o günden beri biz de bu yangında telef olan hayvanlarla ilgili üreticilerimize nasıl bir yardımda bulunabiliriz diye il müdürlüğümüzü arıyorlardı. Bugün Manavgat bölgemize 64 adet büyükbaş hayvan, Muğla bölgemizde de yine 60 adet küçük hayvan ve 20 adet büyükbaş hayvanı İzmirli üreticilerimizin tamamen gönüllerinden koparak vermiş oldukları hayvanları TIR'larla gönderiyoruz. Daha önce de Tire ilçemizden iki TIR göndermiştik. Torbalı'dan bir Tır yem göndermiştik. Bütün bunları topladığımız zaman inşallah 10 TIR'lık bir harydımı bu bölgelerdeki üreticilerimize ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.