ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları düştü mü? Sıraya girmeye başladılar

KİRALAMADA ELEKTRİKLİ OTO 5 KAT BÜYÜDÜ

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8.7 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak, 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Toplam araç sayısı ise 2020 sonuna göre yüzde 7.1 azaldı ve 244 bin adede geriledi. Öte yandan, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payı yüzde 4.6'ya yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi dikkatleri çekti. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3.6'dan yüzde 5.4'e çıktı.