19 Ağustos 2021, Perşembe
ANA SAYFA
ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde sıfır araç olmaması nedeniyle ikinci el otomobillere talebin artması sonrası fiyatlar sert yükselmişti. Sıfır araçlar için ÖTV indirimi sonrası markalar fiyatları güncellemeye başladı. Şimdi ise gözler ikinci el araçlara çevrildi. İkinci el piyasası ile ilgili son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:42
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13