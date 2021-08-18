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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde sıfır araç olmaması nedeniyle ikinci el otomobillere talebin artması sonrası fiyatlar sert yükselmişti. Sıfır araçlar için ÖTV indirimi sonrası markalar fiyatları güncellemeye başladı. Şimdi ise gözler ikinci el araçlara çevrildi. İkinci el piyasası ile ilgili son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:42
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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? Sıfır araçlara gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin ardından ikinci el araba piyasasında son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Bu gelişmelerin ardından ikinci el araba fiyatlarının düşüp düşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

ÖTV İNDİRİMİ 2. EL OTOMOBİL PİYASASINI ETKİLEDİ Mİ?

Samsun'da bulunan galerici esnafı, sıfır araçlara getirilen ÖTV indiriminin ikinci el otomobil piyasasın etkisini değerlendirdi.

Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL'lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok. ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme.

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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok. Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor. Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur" dedi.

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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

"ŞU ANDA BİR HAREKET OLMADIĞI GİBİ BİR İNDİRİM DE YOK"

Fiyatlarda artma veya azalma olmadığına dikkat çeken galerici Orhan Yorulmaz ise "Bu ÖTV ya da KDV matrah indirimi demek daha doğru olur. İndirimin 2. el otomobil piyasasına bir etkisi olmadı. Sosyal medyada insanların 2. el oto fiyatlarının düşeceği yönünde beklentileri var. Şu anda bir hareket olmadığı gibi bir indirim de yok.

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ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...

Arabalar fiyatlarını koruyor. Çünkü istenilen sayıda dışarıdan sıfır araç gelmiyor. Sıfır araç almak isteyenler sırada bekliyor. Otomobil alacaklar, bir indirim beklemeden kafalarına uyan arabaları alsınlar. 2. elde bayram öncesi bir hareketlilik yaşanmıştı. Şu süreçte ise rölantide gidiyor. Şu anda 100-200 bin TL banındaki arabalar daha rahat gidiyor. 100 bin TL'nin altındaki otomobiller ile 250 bin TL'nin üstündeki otomobilleri satmakta ise zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Galericiler, 2. el otomobil piyasasında en çok otomatik vites otomobillerin revaçta olduğunu belirttiler.