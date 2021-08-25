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Spotçular öğrencileri bekliyor! İkinci el eşya alırken dikkat

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Spotçular öğrencileri bekliyor! İkinci el eşya alırken dikkat

Eğitim-öğretimin başlamasına sayılı günler kaldı. Hazırlıklarını yapan spotçular da öğrencilerin yolunu gözlemeye başladı. Peki, ikinci el eşya alacak olanlar neye dikkat etmeli? Bu sorunun ve daha fazlasının cevabı haberimizde...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kaldı. Spotçular da Öğrencilerin yolunu gözlemeye başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Spotçularda da hazırlıklar sürüyor.

Tabii pandemi sebebiyle biraz durgunluk olsa da öğrencilerin gelmesiyle hareketlilik bekleniyor.

A Haber mikrofonlarına konuşan esnaflar şunları söyledi:

En çok talep edilen beyaz eşya, işte buzdolabı çamaşır makinesi. Depolarımız şuan dolu ancak daha da doldurmaya çalışacağız çünkü.

İşler şu an iyi ama öğrenciler gelince daha da artacak. Öğrencileri bekliyoruz geldiklerinde bir hareketlilik olacak tabii.

Peki ikinci el eşya alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

- Aldıkları eşyaların garantisi olmasına dikkat etsinler.

- Makinenin içindeki kazanı çevirsinler farklı ses gelmemeli

- Koltukların yayları makasları da önemli kontrol edilmeli

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