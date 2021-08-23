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Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması

İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde, peş peşe gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları ve son gelişmleri aktardı.

Beşiktaş Belediyesi'nde sular durulmuyor. Son günlerde sık sık yolsuzlukla gündeme gelen belediyede son günlerde skandallar devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

İşte detaylar;

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milyonluk vurgunları, adrese teslim ihaleleri ve sülale boyu yağma rezaleti deşifre oldu. Belediyede yaşanan vurgunlara yönelik belgeler ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Belediyeye kalabalık bir müfettiş heyeti gönderdi. Yaşanan yolsuzluklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

PEŞ PEŞE YOLSUZLUKLAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 10 ay sona iki adet lüks villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Sadece bu da değil 20 bin TL başkanlık maaşı alan Akbulut'un Edremit'te de iki villası bulunuyor. Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği raporlara da yansıdı. Toplamda tam 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan sadece 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işareti bıraktı. Belgeler Sayıştay raporuyla ortaya konuldu.

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