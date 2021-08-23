Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması

PEŞ PEŞE YOLSUZLUKLAR

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 10 ay sona iki adet lüks villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Sadece bu da değil 20 bin TL başkanlık maaşı alan Akbulut'un Edremit'te de iki villası bulunuyor. Beşiktaş Belediyesi'nin gerçekleştirdiği raporlara da yansıdı. Toplamda tam 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan sadece 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işareti bıraktı. Belgeler Sayıştay raporuyla ortaya konuldu.