CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal hareket! Gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat skandal bir harekete imza attı. Memleketi Erzincan'da partililerle bir araya gelen Akpolat tarafından, gazetecilere hediye olarak verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 TL çıktı. Gazetecilere zarf içinde para verilmesi tepkilere neden oldu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığında İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
Başkan Akpolat, CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, "Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye'ye model olacak" dedi.
ZARF İÇİNDE 500 TL
Akpolat'ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.
GAZETECİLERDEN TEPKİ
Kendilerine etik olmayan bir şekilde 'bahşiş' gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
- Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...
- Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
- SGK resmen açıkladı! Emeklilik olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
- A101 29 Temmuz kampanyaları neler? A101 marketlerde perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak?
- Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?
- AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...