CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan skandal hareket! Gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı

GAZETECİLERDEN TEPKİ

Kendilerine etik olmayan bir şekilde 'bahşiş' gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

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