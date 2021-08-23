İstanbul’da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

40 YAŞ ALTI NEDEN AŞILANAMIYOR?

Biz genciz bize bir şey olmaz biz bunu hafif atlatırız gibi bir düşünceye sahip vatandaşımız. Biz bunun böyle olmadığını yoğun bakımlarda daha çok gençlerin yattığını da gösteriyoruz. Onun için iki doz aşı mutlaka olalım. Şu anda ülke olarak çok ciddi miktarda aşımız da var.