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İstanbul'da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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İstanbul’da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

Megakent İstanbul'da aşılananların sayısı 16 milyona ulaştı. Aşılamada son durumu A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı. Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, aşı yaptırmak istemeyen gençlere kritik uyarılarda bulundu.

Aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Megakent İstanbul'da 1. ve 2. doz aşılananların sayısı 16 milyona ulaştı. Peki aşılamadaki son durum ne? 40 yaş altı neden aşılanmıyor? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, aşı yaptırmak istemeyen gençlere kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İstanbul’da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

Hastanemizde ve İstanbul'da aşılama son hızıyla devam ediyor. Ama yaş aşağı doğru indikçe aşıya olan rağbette bir azalma söz konusu. Böyle olmamalı bu. Bizim istediğimiz bir an önce tüm toplumu özellikle 15 yaş üzerindeki tüm toplumu aşılayarak toplumsal bağışıklığı elde etmek ve sosyal hayata bir an önce dönebilmek. Bunun için de aşıya biraz daha hız vermemiz gerekiyor. Özellikle 40 yaş altındaki genç grubun biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz.

İstanbul’da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

40 YAŞ ALTI NEDEN AŞILANAMIYOR?

Biz genciz bize bir şey olmaz biz bunu hafif atlatırız gibi bir düşünceye sahip vatandaşımız. Biz bunun böyle olmadığını yoğun bakımlarda daha çok gençlerin yattığını da gösteriyoruz. Onun için iki doz aşı mutlaka olalım. Şu anda ülke olarak çok ciddi miktarda aşımız da var.

İstanbul’da hedef mavi | Başhekimden vatandaşlara kritik aşı uyarısı

Şu ana kadar biz kendi hastanemizde 300 binin üzerinde aşı yaptık. Ciddi yan etkisi olan hiçbir vakamız olmadı. Aşılar son derece güvenli.

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