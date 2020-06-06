CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şirketi zararda kendisi sefada
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Boğaz’da kiraladığı lüks villasıyla gündeme gelmişti. Akpolat, "Yıllarca inşaat yaptım" diyerek kendini savunurken, ortak ortağı olduğu Emza Akaryakıt Yapı İnşaat şirketinin hep zarar göstererek son 4 yıldır vergi ödemeği ortaya çıktı.
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 60 bin lira kira ve 7 bin lira aidatla kiraladığı ultra lüks villa ve eşine aldığı yaklaşık 2 milyon TL'lik ciple ilgili açıklama yapmak isterken işi daha da batırdı.
"Beşiktaş'ta daha iyi bir hayat" sloganıyla temiz siyaset vadederek başkanlığa aday olan Akpolat, ilk iş olarak başka ilçede oturduğu 40 yıllık mütevazı binadan taşınmıştı. SABAH'ın manşetten duyurduğu skandallar zinciriyle ilgili açıklama yapan 20 bin lira maaşlı Akpolat, piyasa satış değeri 30 milyon lirayı aşan Boğaz manzaralı villayı pandemi gerekçesiyle ailesini korumak için kiraladığını iddia etti. Akpolat villaya aidatlar dahil yılda 804 bin lira ödeyecek. Villaya kaçak tadilat yapan Akpolat'ın Bahçelievler CHP İlçe Örgütü'ne kayıtlı ikâmet adresinden bile haberinin olmadığı ortaya çıktı.
Önceki gün Twitter'da "Yıllardır inşaat yapıyoruz. Belediye başkanlığı dönemimin çok öncesinden beri faaliyet gösteren başarılı bir inşaat şirketinin ortağıyım. İstanbul'un pek çok ilçesinde ve Beşiktaş'ta projelere imza attım" diyen Akpolat'ın ortağı ve sahibi olduğu Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Ticaret LTD şirketinin vergi beyannamelerine bakıldığında hep zarar göstermiş. Akpolat, şirketini Emrah Gülkanat ile birlikte 100 bin lira sermaye ile kurdu. İTO kayıtlarında 'Konut İnşaat' meslek grubuna kayıtlı olan Akpolat'ın 2016'da kurduğu şirketin belgeleri Akpolat'ı yalanlıyor. 2016, 2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde sıfır vergi ödemiş... Akpolat, beyan olunan matrah ile tahakkuk edilen vergiyi ödemediği ortaya çıktı. Tüm beyannamelerinde tahakkuk eden vergi, beyan edilen vergi matrahsız olarak görülüyor.
Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra eşine ehliyet alıp, lüks bir cip aldığını yazdığımız Akpolat bunu da yalanlamıştı. Oysa, Akpolat eşinin isminin baş harflerinin olduğu beyaz renkli Rang Rover otomobili 2019'un son ayında 1 milyon 899 bin TL'ye satın aldı. Eşine jest yapıp özel plaka olduğu için de 25 bin lira ekstra para ödedi.
KAÇAK BİNASINA İSKAN VEREN MÜDÜRE ÖDÜL
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın Beşiktaş'ta Ihlamurdere Caddesi'nde yaptığı 7 katlı bina da tartışma konusu. 2018'de yapıp, iskânını aldığı binanın kaldırım işgali, hem girişlerinde hem bodrum katlarında bulunan dükkânların 1/5 bin ölçekli imar planına aykırı olduğu ortaya çıktı. Akpolat'ın müteahhitliğini yaptığı binanın hem arka tarafı hem de ön tarafından 1.5 metre kaldırım işgalli olması Ihlamurdere'de oturan vatandaşların da tepkisini çekti. Çekme mesafeleri yapılmadan kondurulan binanın iskânını ise şimdiki Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu verdi. Topçuoğlu iki yıl önce Beşiktaş Belediyesi'nde Emlak İstimlak Müdürü olarak görev yaparken, harita bölümüne de bakıyordu. Binanın kodlamalarını imara aykırı hesaplayan Topçuoğlu, iskâna da imzasını attı. Akpolat, 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu oturur oturmaz kaçak binasına iskân veren, yanlış hesaplamalarla milyonlarca lira kâr ettiren Topçuoğlu'nu başkan yardımcısı yaparak ödüllendirdi.
Sabah
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