‘Nene Hatun’ yangın bölgesinde!

A Haber muhabiri Vedat Sezer Milas'tan 'Nene Hatun' ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

''Kuruçeşme'den demir alan gemi şu an yangınların olduğu bölgeye intikal etti. Nene Hatun gemisi burada yangın söndürme ekiplerine destek vermek amacıyla geldi.''