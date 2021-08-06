Türkiye’nin ciğerleri yandı! A Haber ekibi yangının çıktığı noktada
Manavgat'taki yangın 10. gününde . A Haber muhabiri İbrahim Doğan 10 gün önce yangının ilk çıktığı noktadan görüntüleri ve detayları ekrana taşıdı. 30 bin hektar alanı etkileyen orman yangını nasıl başladı? Manavgat'taki orman yangını neden kısa sürede yayıldı? İşte tüm detaylar…
10 gün önceydi, geçtiğimiz hafta çarşamba günü öğle saatlerinde Kavaklıdere Mahallesi'nin hemen karşısında bulunan ormanlık arazide yangın çıktı.
Bu noktada birden alevler yükselmeye başladı. O alevler şehir merkezini sardı. Buradan her tarafa doğru ilerlemeye başladı. O sırada yangının olduğu noktada bulunan araç küle döndü. Alevler rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına geçti.
Ekipler o gün hemen bölgeye intikal ederek yerleşim noktalarının çok fazla zarar görmesini engelledi. Ancak ağaçlar içinde kalan bazı evler zarar gördü.
O bölgede de ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor. Bu yangınlar Türkiye'nin her yerini harekete geçirdi ve her yerden yardıma koştular.
A Haber ekipleri yangının başladığı noktaya giderek yangının boyutunu gözler önüne serdi yangının tahribatını ekrana taşıdı. Alevler o kadar büyüktü ki arabanın kurtulma şansı olmadı. Araçtan geriye demir yığını kaldı.
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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